Miriana Trevisan e la malattia, la confessione a Verissimo: «La verità è che mi sono trascurata»

Miriana Trevisan è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo insieme alla sua collega e amica Laura Freddi. Le due ex showgirl e conduttrici hanno infatti condiviso buona parte del percorso nel mondo dello spettacolo: entrambe sono le ex ragazze di "Non è la Rai" ed ex veline di Striscia la Notizia.

Sia Laura Freddi che Miriana Trevisan oggi sono entrambi madri, ma proprio quest'ultima ha dovuto affrontare recentemente un periodo molto buio, dovuto alla morte del padre e ad una contemporanea malattia che l'ha portata a doversi sottoporre alla rimozione dell'utero.

Miriana Trevisan a Verissimo: la carriera, le accuse di molestie a Tornatore e l'anoressia: chi è l’ex ragazza di Non è la Rai

L'operazione di Miriana Trevisan

«Prima del Gf mi hanno tolto l'utero d'urgenza. Una condizione molto particolare visto che non sono ancora in menopausa», ha spiegato Miriana Trevisan. «Quello che è successo è che mi sono trascurata», ha ammesso l'ex showgirl. «Avevo alcune perdite ma le ho trascurate perché nel mentre ero presa da mio padre durante il periodo del Covid, ma fu lui paradossalmente a salvarmi facendomi visitare dal suo onccologo».

Il padre della Trevisan è infatti morto proprio a causa del Covid nel periodo più buio della pandemia, il 2020.

Parlando di lui, l'ex conduttrice non riesce a trattenere le lacrime: «Ci sono poi quelle coincidenze assurde, come quella per la quale non sono potuta stargli vicino perché abbiamo avuto un'emorragia contemporaneamente», ha raccontato. «Non sono neanche potuta andare al funerale di mio papà perché ero operata proprio quel giorno. Non dimenticherò mai quei giorni, lui girava per la stanza e mi diceva 'mi avevi promesso che non avrei sentito dolore'». «Sono immagini che ti porti dietro per tutta la vita», ha concluso l'ex showgir.