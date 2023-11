Miriana Trevisan a Verissimo: la carriera, le accuse di molestie a Tornatore e l'anoressia: chi è l’ex ragazza di Non è la Rai

Miriana Trevisan sarà ospite oggi insieme a Laura Freddi a Verissimo, il programma in onda su Canale 5 consotto a Silvia Toffanin che offre ogni settimana inedite interviste e racconti intimi.

Samuele Palumbo a Verissimo, chi è il giovanissimo vincitore di Tu Si Que Vales: il talento innato e il Conservatorio a 6 anni

Conosciuta per essere stata la "velina mora" di Striscia la Notizia negli anni '90, la showgirl ha continuato a far parlare di sé partecipando in edizioni molto chiacchierate di reality come Grande Fratello e L'isola dei Famosi. Vediamo allora insieme carriera, vita privata e curiosità su Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan: biografia e carriera

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972 con il sogno di diventare una ballerina. La sua carriera nel mondo dello spettacolo cominciata negli anni ’90, quando viene scelta per partecipare all'amatissimo programma di Gianni Boncompagni "Non è la Rai", insieme ad altre artiste come Claudia Gerini e Ambra Angiolini, nonché Laura Freddi. Successivamente, nel 1994, è stata la velina mora di Striscia la Notizia, ha partecipato a Paperissima, La Corrida, La ruota della fortuna e Pressing, al fianco di Raimondo Vianello.

Nel 2021, entra nella Casa del Grande Fratello Vip, salvo poi concludere la sua esperienza a poche puntate dalla finalissima. Il GF Vip, tuttavia, non è stato l’unico reality show Mediaset al quale la donna ha partecipato. È stata, infatti, anche una naufraga a L’Isola dei Famosi.