Michele Bravi a Sanremo, il duetto con Arisa sulle note di Pino Daniele: dall'incidente al ritorno all'Ariston

Michele Bravi sul palco dell'Ariston a Sanremo 2021. Il cantante accompagna Arisa nella serata delle cover sulle note di "Quando" di Pino Daniele. Michele Bravi ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria "Big" col brano "Il diario degli errori", classificandosi quarto. Nel 2018, invece, è stato l'ospite di Annalisa nella serata cover del Festival. La carriera di Bravi è ripartita di recente con l'album "La geografia del buio", dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Sanremo 2021, Ermal Meta e la gaffe clamorosa di Serena Bortone:... IL FESTIVAL Vittoria Ceretti, chi è la top conduttrice della terza serata... IL FESTIVAL Sanremo 2021, calo di ascolti? Amadeus e Fiorello sdrammatizzano.... SPETTACOLI Sanremo 2021, Madame: «Canto una dedica alla mia voce e a me... SANREMO Sanremo 2021, Elodie sorprende tutti: il commento di Marracash... FESTIVAL Sanremo 2021, Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello:...

Sanremo 2021, Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello: «Canzone scritta per te, sei un "umarell"»

L'incidente, cosa è succeso

Nel novembre 2018, infatti, il giovane cantante è stato coinvolto in un incidente costato la vita a una donna di 58 anni. Indagato per omicidio stradale, nel luglio 2019 viene rinviato a giudizio. Nel corso dell'udienza preliminare a gennaio 2020, il cantante fa richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale, richiesta accettata dal GUP di Milano nel successivo mese di luglio. Michele Bravi ha raccontato di aver vissuto questo momento della sua vita con grande dolore, chiudendosi in un silenzio dal quale è riuscito a uscire solo di recente.

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA