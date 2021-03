Vittoria Ceretti, chi è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo: modella classe '98, ha già sfilato in tutto il mondo

Vittoria Ceretti è la co-conduttrice scelta da Amadeus per presentare al suo fianco, e a quello di Fiorello, la terza puntata del festival di Sanremo 2021. Classe 1998, la giovanissima top model presenzierà sul palco dell'Ariston in sostituzione di Naomi Campbell che ha dato forfait, lo scorso 23 febbraio, per paura del Covid e dell’obbligo di quarantena al rientro in patria.

APPROFONDIMENTI SANREMO Sanremo 2021, scaletta della terza serata: i duetti. Ospiti i... IL FESTIVAL Sanremo è già tutta una classifica: i pronostici per la... LA MODA L'abito sottoveste scintillante o la giacca genderless: ecco 5... MILANO Gigi e Bella Hadid, le bellissime agenti segrete di Max Mara a Milano

Sanremo 2021, scaletta della terza serata: i duetti. Ospiti i Negramaro con il tributo a Lucio Dalla

Dopo le apprezzatissime presenze nelle vesti di co-conduttrici di Matilda De Angelis, nella prima puntata, e di Elodie, nella seconda, stasera toccherà a Vittoria mostrarsi all'altezza del palco più prestigioso d'Italia. Nata a Brescia, alta 1 metro e 76, capelli castani e occhi verdi, Vittoria Ceretti è una top model apprezzata a livello internazionale. A soli 22 anni vanta collaborazioni con stilisti di alta moda come Chanel, Fendi, Versace, Max Mara e molti altri, al fianco di dei nomi più prestigiosi delle passerelle di tutto il mondo.

Sanremo 2021, gaffe dei fiori alla fine dell'esibizione di Achille Lauro? I fan protestano

Vittoria ha conquistato perfino il pubblico nipponico, guadagnandosi la copertina di Vogue Japan, dopo esser già apparsa sulle versioni francese, italiana, spagnola e tedesca della famosa rivista di moda. Nel febbraio del 2008 è stata celebrata da Vogue USA tra le sette meraviglie del mondo. Dal giugno 2020 è sposata con Matteo Milleri, giovane dj e produttore, anche lui dal successo internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA