Domenica Live, Massimo Lopez si racconta: il rapporto con la famiglia a quel tragico infarto

Nell' ultima puntata di Domenica Live, il talk show condotto da Barbara d'Urso, Massimo Lopez, attore, comico, produttore e imitatore, era ospite in studio per un'intervista. Durante il suo intervento, Lopez ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sul giorno in cui ha accusato un infarto. Lopez, in quella tragica circostanza avvenuta nel marzo 2017, aveva intuito che qualcosa di grave gli stesse accadendo, motivo per il quale decise di abbandonare lo spettacolo che stava mettendo in scena al Teatro Impero di Trani.

«A un certo punto ho sentito un indolenzimento lieve al torace- ha fatto sapere l'ospite presentatosi a Domenica Live-. Sai quando dopo che hai fatto le flessioni in palestra? Non avevo fatto nessun tipo di esercizio, però. Pensavo a tutte queste cose mentre recitavo. Parlavo, facevo altre cose, ma intanto pensavo che era strano quello che sentivo». «Mi sono dato un tempo - ha proseguito l'artista, che si è salvato dopo aver subito un intervento di angioplastica -. Mi sono detto, se questo dolore aumenta ancora nel prossimo minuto, blocco tutto e chiamo l’ambulanza. Dopo quel minuto, ho chiesto scusa a tutti e sono andato via. Ho detto di chiamare un’ambulanza. Hanno capito subito che era grave. Sono arrivato in ospedale in sette minuti. Sono stati tutti bravissimi». E a chi si domanda cosa abbia pensato Lopez, nel corso del suo calvario vissuto nell'ambulanza diretta all'ospedale per salvargli la vita, lo stesso Massimo fa sapere: «Non ho mai perso i sensi. Ho pensato che non avevo avvertito nessuno, ma anche che si sarebbero preoccupati».

