Live Non è la D'Urso, Giorgia Meloni si infuria: non sono venuta qui a fare il pagliaccio

Giorgia Meloni su tutte le furie a Live - Non è la D'Urso: «Non sono venuta qui a fare il pagliaccio». La leader di Fratelli d'Italia è stata l'ospite dell'uno contro tutti della quarta puntata del talk serale condotto da Barbara D'Urso.

Dopo Matteo Salvini a Live non è la D'Urso torna un nuovo ospite politico. Durante la diretta della quarta puntata nel blocco dedicato all'uno contro tutti è arrivata Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia pronta a rispondere alle domande degli "sferati" tra cui Alba Parietti, Katia Ricciarelli e Giampiero Mughini. A zittire tutti però ci ha pensato Aida Nizar . L'ex concorrente del Grande Fratello ha iniziato a ripetere, come al solito, il suo ritornello «Io sono laureata, parlo quattro lingue» fuori contesto senza far parlare nessuno, inizialmente la Meloni ci ha riso su, ma all'ennesima interruzione della Nizar è andata su tutte le furie: «non sono venuta qui a fare il pagliaccio! Io posso argomentare su tutto ma me lo dovete lasciar fare , me lo sarò pure guadagnato o no? ». Deve intervenire Barbara D'Urso a ristabilire l'ordine.

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 11:01

