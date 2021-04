Felicissima Sera, Maria De Filippi rivela a Pio e Amedeo: «Sì ho tradito, penso sia capitato a tutti»

Ospite a Felicisima Sera, Maria De Filippi, intervistata dai conduttori Pio e Amedeo in un'irriverente siparietto, si lascia andare a confidenze, raccontando aspetti molto "intimi" della sua vita. Un ospite speciale dunque ad inaugurare lo show in prima serata dei comici pugliesi che ha ottenuto 4.070.000 spettatori e il 20.1% di share risultando il programma più visto della prima serata di ieri.

Pio e Amedeo tentano di mettere in difficoltà la De Filippi cercando a tutti i costi di farla commuovere e la incalzano di domande molto personali. «Hai mai tradito? Hai mai avuto due piedi in una scarpa Maria?» le chiedono i due, «Beh mi è capitato» risponde lei spiazzando tutti. «Hai tradito quindi?» chiede sorpreso Amedeo. «Penso che sia capitato a tutti no?» alleggerisce la tensione Maria. Il racconto della celebre conduttrice continua poi ripercorrendo le tappe della sua crescita, il primo bacio a 13 anni, la prima volta a 16-17 e la prima sigaretta a 14. «Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?» chiedono Pio e Amedo curiosi, «No, anche perché io abitavo a Pavia e lui a Roma...» risponde.

La conduttrice rivela anche un fatto inedito legato alla sua adolescenza: «Ho rubato in casa mia, quando ero giovane, un pezzo di argenteria e sono andata a venderela ad una gioielleria lontana da casa perchè dovevo pagare delle multe e non volevo dirlo ai miei genitori, ma mi hanno beccata lo stesso». Poi, Pio e Amdeo cercano infine di sorprendere la super ospite con una domanda "irriverente": «Maurizio Costanzo ti chiede mai di indossare lingerie hot?». Ma Maria De Filippi non si scompone e risponde ironica: «Certo, tutte le sere diversa. Una volta rossa, una volta gialla...».

Il finale dell'incontro con la conduttrice è però davvero commovente. Maria De Filippi legge una lettera di Amedeo indirizzata al padre presente in studio rimasto da poco vedovo. Il comico si scioglie in lacrime, emozione in studio.

