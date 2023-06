Pio e Amedeo, dalle candid camera a "Felicissima Sera": chi sono i comici ospiti al concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio

Sno una delle coppie di comici più apprezzate del paese, soprattutto dal pubblico giovane. Questa sera Pio e Amedeo saranno ospiti al concerto di Gigi D'Alessio per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, sul palco Piazza del Plebiscito, a Napoli. Lo show “Gigi – Uno come te - Ancora insieme” sarà trasmesso in prima serata su Rai 1, Rai Italia e Rai Radio 2.

Si preannuncia un nuovo indimenticabile evento in musica, con tantissimi ospiti attesi tra i big della musica, della tv e della comicità tra cui Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla. Ma chi sono Pio e Amedeo?