Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, biografia e oscar: chi sono gli scenografi ospiti Geppi Cucciari a “Splendida cornice”

Entrambi hanno una straordinaria carriera alle spalle, tra cinema e teatro, nel campo della scenografia. Parliamo di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, questa sera ospiti a Splendida Cornice. Stasera in tv giovedì 20 aprile alle 21.20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata dello show condotto da Geppi Cucciari. Il format che ha come obiettivo quello di indagare sui gusti culturali del popolo italiano (dall'arte al cinema, dalla letteratura al teatro) con un'ironia cucita abilmente sul programma dalla Cucciari, è pronto a ospitare personaggi dello spettacolo e della cultura. Stasera tra gli ospiti, oltre ai due scenografi ci saranno: Tosca e Luciana Littizzetto, Antonella Clerici e la scrittrice francese Valérie Perrin.

Stanno insieme da decenni, hanno vinto importanti e hanno lavorato con un lungo elenco di attori e registi di fama mondiale. Ecco chi sono dunque Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.