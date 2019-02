Domenica In, Rocco Papaleo: «Il Dopofestival? Sarà come una festa»

A Domenica In ci si prepara all'imminente Festival di Sanremo 2019 e Mara Venier ha avuto in collegamento Rocco Papaleo. L'attore lucano, infatti, sarà il conduttore del Dopofestival, affiancato da Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto, e ha parlato dell'impegno della prossima settimana, con la consueta ironia che da sempre lo contraddistingue.



«Vi aspettiamo subito dopo la fine del Festival» - spiega ai telespettatori Rocco Papaleo, in collegamento con lo studio da Sanremo - «Ci divertiremo, sarà come una grande festa a cui, altrimenti, non sarei stato invitato». Il sempre divertente attore e conduttore televisivo, poi, ha invitato Mara Venier e Francesco Pannofino, ospite in studio, a fargli una visita durante la settimana sanremese. La conduttrice di Domenica In sarà in Liguria da venerdì e Rocco Papaleo ha svelato un aneddoto risalente ad un Festival di qualche anno fa: «Stavo scendendo le scale dell'Ariston ed ero terrorizzato, ma un tuo sguardo era stato per me molto rassicurante». Mara Venier replica così: «Avevo percepito una certa tensione nei tuoi occhi, ma poi hai superato brillantemente quel momento».

Ultimo aggiornamento: 16:12

