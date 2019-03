Domenica In, Mara Venier ricorda la "Buona Domenica" di Maurizio Costanzo: frecciata a Barbara D'Urso?

Nel corso dell' intervista a Paola Barale a "Domenica In", Mara Venier ha ricordato la "Buona Domenica" di tanti anni fa, quella condotta dalla showgirl piemontese, ma anche da Maurizio Costanzo. «Sono stati gli anni più belli. Con me c'erano Fiorello, Massimo Lopez, Claudio Lippi, Luca Laurenti», le parole della Barale.

Paola Barale a Domenica In da Mara Venier: «Raz Degan? Non l'ho più visto»

«Sai che dall'altra parte c'ero io, ma non siamo mai stati in competizione», ha sottolineato la signora della domenica alludendo al periodo sul finire degli anni Novanta in cui lei conduceva la sua "Domenica In" e Paola Barale era su Canale 5. «Non eravamo rivali, Maurizio Costanzo mi chiamava ogni domenica mattina e mi augurava in bocca al lupo. Bisogna fare così».

A queste parole è seguito un lungo applauso. Qualche frecciatina sulla rivalità attuale? Non si sa, ma il messaggio sull'eleganza di una certa televisione, quella di vent'anni fa, è inequivocabile.



