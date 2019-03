Luke Perry, le condizioni 5 giorni dopo l'ictus: tutti gli aggiornamenti finora

Dal 27 febbraio cresce l'apprensione per Luke Perry, che è stato colpito da un ictus nella prima mattinata.

La chiamata al 911 è arrivata alle 9:39 di mattina: Luke Perry sta male. Poi la conferma della telefonata, arrivata da un portavoce del 'Los Angeles City Fire Department'. In un comunicato successivo, arrivato alla CBS News, l'agente Arnold Robinson ha confermato conferma che «Luke Perry è attualmente sotto osservazione in ospedale».

Nessuna conferma invece per quanto riguarda la causa del ricovero: secondo quanto riportano diverse testate, lo avrebbe colpito un ictus. Come riporta il sito americano Tmz, potrebbe essere in coma farmacologico o sedato.



I nuovi episodi vedrebbero tornare insieme il cast originale della famosissima serie degli Anni '90 con Jason Priestley (Brandon Walsh), Shannon Doherty (Brenda Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver) e Tori Spelling (Donna Martin).

