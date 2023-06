Ludovica Nasti: «Il mio cinema? Scelgo la storia giusta e ho un profilo pulito, così continuo a sognare»

Dal nostro inviato

BENEVENTO

Ha 17 anni, il volto da bambina, ma già la sicurezza di un'adulta Ludovica Nasti. Umile ma ambiziosa, l'attrice è ospite del BCT Festival di cinema e tv di Benevento.

Da “L'amica Geniale” a oggi è passato un po' di tempo, quantosi si sente cresciuta?

«Sono passati 5 anni, sono cambiata dall'essere bambina a essere ragazzina/adulta. Ma chiaramente non ho ancora finito di imparare, non si è mi abbastanza colti. Io non smetto mai di studiare, a 17 anni la strada è ancora molto, molto lunga. E spero lo sia davvero»

Le piattaforme cambiano. Il cinema era il mito, oggi la tv è dominante.

«Ma io scelgo la storia, il progetto.

Le piattaforme vanno tanto, ma il cinema è in ripresa e spero si riprenda ancora. Io amo il cinema, amo andarci, guardare i film, da bambina con la mia famiglia ci andavo sempre. Io però confermo: scelgo il progetto, se ha una base solida non contano le piattaforme».

Benevento cinema televisione festival, svelato il programma: ospiti Micaela Ramazzotti, Marco Bellocchio, Can Yaman, il cast di Mare Fuori e altri vip

Guardando il suo profilo Instagram, colpiscono le sue foto semplici pulite, quasi un'eccezione di questi tempi.

«Per me è la normalità: ho questo tipo di profilo che mi piace avere. Amo essere attiva sui social ma non troppo: vivo la mia vita adolescenziale, vado al parco con i miei amici, a mangiare un panino. Cose semplici che mi piace fare. E sì, ho un profilo pulito».

Consigli a un ragazzino o una ragazzina che vuole affacciarsi in questo mondo?

«La determinazione. Mai abbattersi, mai mollare davanti a un ostacolo. Studiare, fare dizione, inseguire i propri sogni. La cosa più classica che io possa dire, ma è la verità».