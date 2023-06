Benevento cinema televisione festival, svelato il programma: ospiti Micaela Ramazzotti, Marco Bellocchio, Can Yaman, il cast di Mare Fuori e altri vip

Si accendono i riflettori sulla settima edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che si svolgerà quest’anno dal 21 al 25 giugno 2023. Il festival, ideato e diretto da Antonio Frascadore da sempre unisce e celebra il mondo del piccolo e del grande schermo con un programma sempre più ricco di ospiti, anteprime, incontri, proiezioni ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della città come Piazza Roma, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre. La manifestazione, giunta quest’anno alla settima edizione, celebrerà i grandi registi che hanno segnato la storia del cinema italiano, agli attori più acclamati e apprezzati dal pubblico e dalla critica, i personaggi del mondo della tv e dello sport, ogni giorno con un programma ricco e variegato.

Al già annunciato Checco Zalone che il 25 giugno all’Arena Musa, chiuderà il festival con il suo spettacolo teatrale “Amore + IVA” che segna il suo ritorno sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, si aggiungeranno tantissimi altri artisti. Ad aprire la settima edizione sarà l'attrice e regista Micaela Ramazzotti che inaugurerà il festival, mercoledì 21 giugno, con un recital in omaggio ad Anna Magnani. Reduce dal successo di “The Good Mothers”, serie disponibile su Disney+ che ha vinto il Berlinale Series Award in cui ha interpretato il ruolo di Lea Garofalo, Micaela Ramazzotti nel corso della sua carriera di attrice di cinema ha ottenuto vari premi, tra cui 1 David di Donatello, 4 Nastri d'argento e 2 Ciak d'oro. Nel 2022 ha diretto il suo primo film, “Felicità” che uscirà nei prossimi mesi.

Nell’anno in cui ricorrono i 50 anni dalla morte di Anna Magnani, Micaela Ramazzotti in collaborazione e con la produzione de l’Università degli Studi del Sannio, illuminerà il festival con un recital in omaggio ad una delle nostre più grandi artiste di tutti i tempi. Anna Magnani ha segnato la storia del cinema nazionale e internazionale e l’immaginario storico e sociale, diventando una vera e propria icona, simbolo femminile per eccellenza del Neorealismo e dell'intero cinema italiano imponendosi all’attenzione mondiale.

In anteprima al festival di Benevento, lo spettacolo si avvarrà di vari contributi filmati tratti dai film e dalle partecipazioni televisive e teatrali della grande attrice italiana scomparsa. La stessa sera, anche l’attore e regista Marco Bocci sarà protagonista di un incontro a piazza Federico Torre per presentare il suo secondo lungometraggio “La Caccia” che vanta nel cast attori del calibro di Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti. Il film che è un thriller tutto italiano ad alta tensione, ricco di colpi di scena, con una particolare attenzione allo sviluppo dei personaggi, verrà premiato nel corso della serata. Per gli appassionati di arte e cinema, si aggiunge a questa prima serata un beneventano doc, come Mimmo Paladino uno dei più importanti artisti poliedrici contemporanei che presenterà il suo film “Divina Cometa” un film che porterà lo spettatore in un viaggio nell’arte in tutte le sue forme, dal teatro alla pittura, dalla letteratura alla fotografia, rivisitandole attraverso lo sguardo dello stesso Paladino, uno dei più importanti esponenti della Transavanguardia italiana.

Giovedì 22 giugno sarà il turno del maestro Marco Bellocchio che, reduce dal successo di “Rapito”, il suo ultimo film in concorso al Festival di Cannes che ha ricevuto ben 13 minuti di applausi a scena aperta con un cast d’eccezione come Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi e Paolo Pierobon, sarà ospite nella centralissima Piazza Roma.

Regista, sceneggiatore e maestro di cinema, nella sua straordinaria carriera è stato insignito della Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes nel 2021, del Leone d’oro alla Carriera alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dell’Orso d’argento al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Vincitore, quest’anno, del David di Donatello come Miglior Regista per il film “Esterno Notte”, aveva già vinto 6 David di Donatello, tra cui “Miglior film”, “Miglior Regia” e “David alla carriera”, 9 Nastri d’Argento e 7 Globi D’Oro. Il Maestro Bellocchio si racconterà di fronte al pubblico e riceverà il premio alla carriera del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Inoltre, un grande successo di Amazon Prime Video “The Bad Guy” lettura ironica di una vicenda di giustizia e mafia, sarà protagonista della stessa serata. A salire sul palco il pluripremiato attore e regista Luigi Lo Cascio, i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, coppia artistica della ‘new age’ del cinema italiano, gli sceneggiatori Ludovica Rampoldi, Davide Serino e il produttore della serie, nonché fondatore di Indigo Film, Nicola Giuliano. Sarà un’occasione per incontrare i creatori di questa serie e celebrare l’enorme successo di pubblico e critica che è stata apprezzata anche all’estero . Non solo il cinema e la tv saranno gli ingredienti principali di questo festival. Quest’anno, infatti, il festival intende celebrare e premiare chi si è sempre impegnato per il sociale.

Sarà l’attore e modello turco Can Yaman, che ha raggiunto la popolarità internazionale grazie a numerose serie di successo, a ritirare un premio, venerdì 23 giugno per la sua associazione di beneficenza che porta il suo nome Can Yaman for Children, un'organizzazione non a scopo di lucro che aiuta dal punto di vista sociale e sanitario bambini e adolescenti in difficoltà, cercando di integrare e garantire un futuro soprattutto quelli affetti da malattie e disabilità. La brillante carriera di Can Yaman, da “Daydreamer” a “Viola come il Mare”, è sempre andata di pari passo con la beneficenza. Amatissimo dal pubblico femminile, e con un fan club internazionale di grande potenza e prezioso sostegno per ogni iniziativa presa, Yaman, da qualche mese ha dato il via ad un tour, Break the wall in diverse città italiane, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio giovanile. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l’ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo.

Un incontro sul cinema con il maestro e regista newyorkese Abel Ferrara si terrà la stessa sera a Piazza Federico Torre. Il regista porterà il suo ultimo film “Padre Pio” nel quale evidenzia particolare attenzione verso chi vive ai margini, inseguendo il cliché abituale dei suoi film che narrano storie di religione e redenzione. Abel che alle sue spalle vanta la firma di opere audiovisive di indubbio spessore come “King of New York”, “Pasolini”, “Siberia” sarà presente al festival e si racconterà a cuore aperto al pubblico di Benevento. Alcuni tra i giovani talenti di Mare Fuori, la serie di successo, fenomeno televisivo dell’ anno che sta riscuotendo un crescente successo tra il pubblico, ambientata in un immaginario istituto di pena minorile di Napoli, sabato 24 giugno saranno al centro di un incontro in piazza Roma. Accompagnati dal produttore della serie Roberto Sessa e dal regista Ivan Silvestrini, gli attori protagonisti racconteranno il successo della serie che ha cambiato loro la vita e si concederanno ai loro fans che li attenderanno per incontrarli.

Un altro attore, regista e sceneggiatore come Kim Rossi Stuart sarà ospite nella stessa serata a Piazza Santa Sofia, dove verrà premiato per il suo ultimo film, “Brado” in cui è anche co-protagonista con Saul Nanni. Il film da un soggetto di Rossi Stuart è una storia su un complicato rapporto padre-figlio che vede quest’ultimo costretto ad aiutare il genitore, che ha subito un infortunio, per mandare avanti il ranch di famiglia, una collaborazione forzata che sortirà conflitti, ma guarirà anche ferite emotive, creando nuovi e insperati legami. Il programma della serata si chiuderà con il film “Un matrimonio mostruoso", la nuova commedia diretta da Volfango De Biasi che sarà presente al festival con due dei protagonisti del film Emanuela Rei e Cristiano Caccamo. Completano il programma del festival i protagonisti dei grandi successi della stagione televisiva appena trascorsa: Giusi Battaglia (22 giugno) nota al grande pubblico per il suo programma di cucina targato Food Network “Giusina in cucina” che, insieme allo chef Luca Pappagallo racconteranno al pubblico in piazza i segreti dei loro successi tra i fornelli e in tv, accompagnati sul palco da Gesualdo Vercio, VP Programming Warner Bros. Discovery. E ancora, la conduttrice tv Alessia Mancini (22 giugno) che negli ultimi anni, attraverso i social ha iniziato a raccontarsi con sincerità, mostrando il luogo dove coltiva e sperimenta le sue due grandi passioni: la cucina e il beauty; Benedetta Parodi (23 giugno) famosa conduttrice, food blogger e scrittrice italiana; Ludovica Nasti (23 giugno) giovane attrice che si è fatta apprezzare in due fiction in particolare di Rai1: “L'amica Geniale” e “Mina Settembre”; i PanPers (23 giugno), reduci del grande successo dello show comico “Only Fun” in onda su Nove, il duo comico di cabarettisti e attori composto da Andrea Pisani e Luca Peracino che si divide tra televisione, web e cinema; il giornalista e telecronista sportivo, volto di Sky Fabio Caressa (24 giugno).

I film in concorso dell'edizione di quest’anno del BCT sono 196 (152 cortometraggi, 14 lungometraggi e 30 documentari) arrivati da ben 78 diversi Paesi del mondo e che verranno proiettati in streaming sul sito ufficiale del festival www.festivalbeneventocinematv.it. Tra le opere in concorso, si evidenzia una prevalenza di film drammatici e i temi più ricorrenti sono: l'alzheimer, l'importanza dei ricordi, la violenza di genere, la solitudine e l'abbandono, l'emigrazione. Quasi tutti i cortometraggi sono ambientati nel passato, come se ci fosse una necessità di ritrovare la bellezza nel tempo che fu.Tra i titoli più rilevanti: “L'avversario” di Federico Russotto candidato all'Oscar categoria studenti, “Briciole” Di Rebecca Marie Margot che ha vinto il Giffoni con la 92enne Elena Cotta, Il documentario “Mammamare” che racconta in modo davvero emozionante la storia e la capacità creativa dell'artista Pietro Ruffo e infine, “Il grande Méliès” di Beatrice Campagna con Giovanni Storti che ha collezionato un gran numero di premi e selezioni nazionali e internazionali.

La Film commission Campania, quest’anno ha scelto il BCT e la città di Benevento per presentare : “Media Talents on tour - SLATE”, il progetto ideato da Creative Europe Desk Italy MEDIA / Cinecittà, in collaborazione con le cinque Film Commission del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), prevede un tour di eventi formativi rivolto a dieci produttori cinematografici che saranno seguiti da mentori ed esperti del settore per favorire un accrescimento delle loro competenze e migliorare la loro strategia aziendale. Palazzo San Domenico - Piazza Guerrazzi | 21/22 giugno dalle ore 10 alle ore 18

Le tappe:

Matera, 12-13 giugno 2023

Benevento, 21-22 giugno 2023

Catanzaro Lido, 6-7 luglio 2023

Bari, 13-14 luglio 2023

L’evento è riservato ai soli produttori partecipanti. Il BCT Festival - di cui è direttore onorario il produttore Nicola Giuliano - è realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, del Comune di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione hanno contribuito al successo del festival. Fondamentale il contributo dei partner IIF, società controllata da Lucisano Media Group, Vision Distribution, Warner Bros. Discovery, Indigo Film e The HotCorn.