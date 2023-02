Luca Laurenti, lacrime a Verissimo per Maurizio Costanzo: «Ho perso tutti, non ho i genitori, lui era mio padre»

Luca Laurenti, lacrime a Verissimo ricordando Maurizio Costanzo. Il personaggio televisivo, da sempre spalla di Paolo Bonolis, non riesce a smettere di piangere di fronte a Silvia Toffanin. Il ricordo del conduttore scomparso ieri all'età di 84 anni gli resta in gola e lo lascia senza parole. Un momento toccante andato in onda questo pomeriggio su Canale 5. Con Costanzo ha condiviso diverse edizioni di Buona Domenica.

Luca Laurenti, le lacrime per Maurizio Costanzo

«Mi ero preparato un discorso - le poche parole pronunciate - ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa. Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio padre, stanotte l'ho sognato. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di se ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me».

«Non bisogna abituarsi alla morte, pensi di essere pronto ma non è mai così perché è una vita che se ne va ed è sempre lo stesso dolore che si ripete», ha aggiunto Laurenti.