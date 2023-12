Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri. The Voice Kids batte Ciao Darwin. Bonolis si “difende” bene, Quarto Grado appassiona, bene Propaganda Live

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di venerdì 8 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie tv, film e attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Rai 1 ha trasmesso «The Voice Kids» su Canale 5 è andato in onda «Ciao Darwin», vediamo ora le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.