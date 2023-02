Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni (oggi 25 febbraio): domani (26 febbraio) Silvia Toffanin dedica la puntata a Maurizio Costanzo

Torna il week end di Canale 5. Ma stavolta tutto è diverso. Ieri la notizia della morte di Maurizio Costanzo ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. Il re dei talk lascia un vuoto e la rete ammiraglia di Mediaset, la sua casa non puo' far altro che cambiare il palinsesto e mandare in onda delle puntate dedicate interamente al giornalista.

Verissimo, le anticipazioni

Verissimo dedicherà una puntata speciale al conduttore, riproponendo anche l'ultima intervista di gennaio 2023. Un intero contenitore di domenica 26 febbraio condotto da Silvia Toffanin e vissuto nel nome del giornalista e conduttore che ha riscritto la storia della tv italiana.

Gli ospiti della trasmissione

Sabato 25 febbraio, invece, nella puntata del talk di Silvia Toffanin verrà dedicato altro spazio alla memoria di Maurizio Costanzo, anticipando il grande omaggio del giorno dopo. Ma poi si andrà avanti come di consueto con tantissimi ospiti.

Ci sarà l’attore Franco Nero che presenterà il suo film “L’uomo che disegnò Dio”. Poi è il turno della coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Prima intervista a Verissimo per il cantante Leo Gassmann, poi è il turno di Francesca Reggiani a teatro con “Questioni di prestigio”. E infine, Matilde Brandi riceverà una sorpresa dal compagno Francesco Tafanelli.

La puntata di domenica 26 febbraio sarà invece, appunto, dedicata interamente a Maurizio Costanzo e si chiamerà proprio “Verissimo presenta… Ciao Costanzo”