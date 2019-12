Luca Barbareschi denuncia: «Censurato dalla Rai dopo il rinvio a giudizio»

Luca Barbareschi "cancellato" dalla Rai. Ad annunciarlo è lo stesso attore in una nota. «Sono molto dispiaciuto che la Rai abbia annullato la mia partecipazione nei suoi canali. La prima diretta per la promozione del mio spettacolo 'Il cielo sopra il lettò, prevista martedì 3 dicembre nel programma di Caterina Balivo 'Vieni da mè, è stata cancellata a causa del mio recente rinvio a giudizio per "traffico di influenze". Nonostante non ci sia arrivata una comunicazione scritta, anche altre trasmissioni si sono allineate con la scelta della Direzione Rai».

Luca Barbareschi, rinviato a giudizio per i fondi al teatro Eliseo: «Arrestatemi, da 5 anni chiedo fondi per la cultura»

Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di traffico di influenze illecite dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sui fondi al teatro Eliseo. «I fondamenti etici del Codice della Rai sembrano non rispettare il democratico motto 'la legge è uguale per tuttì. Se ciò fosse vero - continua Barbareschi - ci sarebbe un'ecatombe nel palinsesto dei programmi Rai affollati da ospiti più o meno illustri indagati o rinviati a processo. Piuttosto mi sento vittima di un nuovo episodio di discriminazione, un'altra beffa per chi come me sta cercando disperatamente di mantenere in vita un teatro. Impedirmi di fare la promozione del mio spettacolo sui canali della Rai è un atto di brutale censura. Equivale a condannare chi è in attesa di giudizio prima di una sentenza di innocenza o colpevolezza».

