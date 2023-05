Luca Barbareschi a Domenica In: «Mia madre mi ha abbandonato quando avevo 6 anni. I miei figli? Mi chiedono di essere come gli altri papà»

Luca Barbareschi a Domenica In. Arriva in studio con una rosa rossa per Mara Venier. E la "zia" d'italia mette subito in chiaro le cose: «Oggi parliamo solo della tua carriera». Una carriera che tra due anni arriverà ai 50 anni. «Ho cominciato», ricorda, «con Gianni Minà e Ruggero Miti, portavo la valigia a Minà. In America non avevo una lira, pulivo i cessi e grazie a lui ho fatto e seguito tutta la storia della boxe. Ho intervistato Alì, che mi ha dato la lezione della vita, cercavo di dargli dei cazzotti in una sorta di incontro, ma non riuscivo e mi diede lui un piccolo colpo. Sono caduto per terra, e mi disse “Alzati alzati”, lo feci e disse che ero un campione perché tutti cadono ma solo i campioni si rialzano»

Luca Barbareschi chi è? Età, l'abbandono della madre a 6 anni, i 6 figli (con 3 donne diverse), l'eredità e gli abusi dei preti: il produttore dalla Venier

Luca Barbareschi a Domenica In, la carriera

Una carriera, la sua fatta di cinema, tv, politica, musica. teatro, chi più ne ha più nè metta. Ma l'amore è sempre stato importante per Luca barbareschi. «Ho cresciuto 5 figli, poi c'è Michael quello americano che è tipo un fantasma l'ho visto una volta quando era ragazzo». Eleonora, Beatrice e Angelica, Maddalena e Francesco sono i suoi ragazzi che ceraca di crescere nel miglior modo che può. I primi tre figli li ha dalla prima moglie Patrizia Fachini, poi con l'attuale compagna Elena Monorchio cresce Maddalena e Francesco.

Poi Michael è il figlio nato da una liason fugace, che barbareschi ha scoperto di aver avuto molti anni dopo la sua nascita.

L'abbandono della mamma

Non ha avuto un'infanzia facile Luca. «I miei si sono separati che ero piccolo, mia mamma è scappata quando avevo 6 anni, ma non appartengo alla generazione del piagnisteo e non penso che avrei potuto fare meglio con più affetto. Sono sensibile, ma innamorato, e sono insicuro», confessa, «guardo il mio curriculum e penso di non aver mai fatto nulla, di non aver fatto abbastanza». Luca Barbareschi nasce in Uruguay e poi si trasferisce a Milano con il padre Francesco Saverio Barbareschi, che era ingegnere e imprenditore con un passato da partigiano e la madre Maria Antonietta Hirsch, un'economista di origine ebraica, che lo abbandona all'età di 6 anni. Fu cresciuto dalle zie di 85 anni.

I figli

Riflette sulla sua vita privata: «nella mia vita mi pento di non aver avuto più pazienza nell’ascolto degli altri e, soprattutto, di ascoltare i miei primi figli, ma ero molto giovane. Non sono facile, ed è faticoso avere un padre tutti i giorni in tv o sui giornali. Mi chiedono di essere come tutti gli altri».