Lorenzo Amoruso rimprovera Soleil: «Milioni di ragazzi imitano quello che fate, avete una responsabilità»

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, contro Soleil Sorge al Gf Vip. L'ex calciatore della Fiorentina è intervenuto per commentare l’attacco di Soleil a Gianmaria Antinolfi. “Io non ti conoscevo prima del Grande Fratello, ma il mio mestiere è fare l’osservatore. Hai questo maniera di dire le cose, ma occorrono modi, tempi e maniere. Gianmaria non mi interessa, ha preso brutti scivoloni quando chiacchierava in maniera brutta con Alex, il problema è un altro: hai detto delle cose cattive» – esordisce l’ex campione di calcio che esorta la influencer a prestare attenzione alle parole dette.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Manila Nazzaro prende la parola e Sonia Bruganelli... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini e la stoccata a Soleil Sorge:...

Gf Vip, Manila Nazzaro prende la parola e Sonia Bruganelli sbotta: «Che noia». La gaffe dell'opinionista

«Avete un messaggio importante: chi vive sui social e nel GF VIP avete un mezzo incredibile. Ci sono milioni di ragazzi che adorano e imitano quello che fate, il messaggio che hai mandato è brutto. Il tuo senso c’era, il problema è che devi ascoltare, riflettere e dire le cose meglio, ha una dialettica incredibile, ma le parole hanno un peso e fanno male” – precisa Lorenzo che conclude dicendo a Soleil – “un’altra cosa: quando si parla di umiltà, bisogna avere l’accortezza di dire che lo si è, i tuoi atteggiamenti nella casa non sono stati situazioni di umiltà, hai sempre messo tanti in difficoltà li dentro, devi migliorare».