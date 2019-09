Lorena Bianchetti-Caterina Balivo, battibecco a Miss Italia: «Basta ipocrisie!»

Toni tesi tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti durante la finale di Miss Italia andata in onda ieri sera e che ha visto vincere Carolina Stramare. Le due conduttrici, rispettivamente di Vieni da me e A sua immagine, si sono scontrate sull'eterno tema della bellezza delle Miss, ovvero se per prevalere conti più il puro aspetto estetico o altre qualità.

«Miss Italia non la vincerà la più bella, non conta solo la bellezza», ha infatti detto Lorena Bianchetti trovando l'immediata opposizione della Balivo (peraltro ex partecipante al concorso) che si è inalberata: «Basta con questa ipocrisia. Miss Italia lo vince la più bella. Non le abbiamo sentite parlare».

A quel punto la Bianchetti ha provato a spiegare meglio il suo pensiero e cioè che oltre ai lineamenti contino anche eleganza e portamento. Una precisazione che non ha convinto Caterina Balivo: «Quando fui io a partecipare a Miss Italia - ha chiosato - vinse una ragazza che all'epoca era più bella di me. Il portamento e l'eleganza arrivano dopo».



