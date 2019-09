Carolina Stramare, ecco chi è Miss Italia 2019. Un male le ha strappato la mamma: «La sento ancora vicina»

Carolina Stramare, dagli occhi color smeraldo e fisico mozzafiato, è la vincitrice del concorso Miss Italia 2019. La 20enne di Vigevano (Pavia) era in gara con il numero 3, ed è riuscita a strappare la corona della più bella d'Italia a Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. Carolina Stramare, diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Miss Italia 2019, vince Carolina Stramare: occhi smeraldo e fisico mozzafiato

La 20enne lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. «Da grande vorrebbe seguire l’attività di famiglia (design e arredamento). Positiva, sicura di sé, ama le cose semplici ed ha un debole per le persone dagli occhi buoni e sinceri», si legge sul sito ufficiale di Miss Italia.



era in gara con la fascia di Miss Lombardia. La nuova reginetta della bellezza era stata esclusa nelle precedenti fasi di votazione, ma è stata ripescata dalla giuria delle ' Miss storiche', che poteva riportare in finale solo una concorrente. È questa la prima volta che Miss Italia, giunta alla 80esima edizione, ha visto la scelta della vincitrice esclusivamente con il televoto.

Le fasi di votazione sono state 4: dalle 80 finaliste si è passati a 40, quindi 20, 10 e infine due, Sevmi Fernando e Serena Petralia, alle quali si è quindi aggiunta con il ripescaggio Stramare. La votazione definitiva del pubblico ha premiato la miss lombarda. Miss Italia 2019 ha occhi verdi e capelli castani, porta la misura 40 e ha il 41 di scarpe. È nata il 27 gennaio 1999, a Genova. Diploma di liceo linguistico, iscritta attualmente ad un un corso di formazione di grafica e progettistica all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo, lavora da circa tre anni come modella.

La famiglia diè composta dal papà Romeo, dai nonni materni Elena e Gianni, e da un barboncino di di nome Patrizia. Da un anno è orfana della mamma, strappatale da un male dopo due anni di terapia. «Per me - racconta - era oltre che una madre un'amica vera, e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo».

La nuova Miss Italia ama cucinare, segue la moda e partecipa ad eventi e sfilare. Adora viaggiare, perché «nulla - dice - ti arricchisce come un lungo viaggio». Adora inoltre trascorrere il tempo libero con la famiglia, le amiche e il fidanzato.

Carolina Stramare ha vinto 'in rimonta': eliminata in un primo momento dal televoto è stata poi ripescata dalla giuria presieduta da Gina Lollobrigida. Seconda classificata la veneta di origini cingalesi Seuvmi Fernando, in gara con il numero 62, terza la siciliana Serena Petralia, con il numero 20. Come lei, anche Miriam Leone nel 2008 era stata ripescata dalle compagne e poi aveva vinto Miss Italia.



