Lorella Cuccarini torna in Rai: condurrà La Vita in Diretta e Linea Verde

Lorella Cuccarini torna in Rai. Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare che la conduttrice sarà alla guida della prossima edizione de "La Vita in Diretta". Secondo le indiscrezioni raccolte da Tv Blog, la Cuccarini sarà affiancata alla conduzione dal giornalista Alberto Matano, prendendo così il posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Uno scossone necessario per il contenitore pomeridiano di Rai Uno, dopo una stagione flop dal punto di vista degli ascolti.

La Rai sembra intenzionata a puntare forte su Lorella Cuccarini, tanto da affidare alla showgirl la conduzione anche di "Linea Verde". Quattro appuntamenti in prima serata, a partire dal 9 agosto, in coppia con Federico Quaranta. Che la Cuccarini fosse tornata in orbita Rai era evidente già da tempo, dopo aver partecipato a "Buon compleanno Pippo", speciale dedicato a Pippo Baudo, e condotto “Ballata per Genova” con Amadeus, Antonella Clerici, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Lorella Cuccarini scalda i motori, è tutto pronto per un ritorno in Rai in grande stile.



