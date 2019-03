Loredana Bertè torna ad Amici: sarà giudice nel serale

Comincia a prendere forma il cast della nuova edizione di Amici. Oltre ai due nuovi direttori artistici - sui cui nomi c'è ancora massima riservatezza - per il serale tornerà in giuria una vecchia conoscenza del talent di Maria De Filippi: si tratta di Loredana Bertè. A svelarlo è il settimanale Chi, che ha anticipato la presenza della cantante a partire dalla prima puntata del 30 marzo nelle vesti di giudice. Per Loredana Bertè si tratta di un ritorno ad Amici, dopo aver partecipato già alle edizioni del 2015 e del 2016.

Resta invece il mistero sui nomi degli altri membri del cast. Dagli indizi trapelati dagli account social di Amici, in molti ipotizzano che i due direttori artistici saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, uno contro l'altro, dopo aver vinto insieme il Festival di Sanremo 2018. Si fa largo anche il nome di Marco Masini, ma solo nelle vesti di giurato al fianco proprio di Loredana Bertè.

