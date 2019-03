Isola dei Famosi, bufera Riccardo Fogli: Mediaset rimuove capoprogetto e autori

Bufera all'Isola dei Famosi. Mediaset ha concordato l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. La decisione è stata presa a seguito dell'episodio che ha coinvolto Riccardo Fogli. Durante la scorsa puntata il cantante ha ricevuto un videomessaggio di Fabrizio Corona che lo informava di avere le prove del tradimento di sua moglie, Karim Trentini. «Ti tradisce da 4 anni con un mio amico, siamo usciti spesso insieme. Siamo tutti cornuti: fattene una ragione».

Le lacrime del cantante, 71 anni, già molto provato dalla partecipazione all'Isola hanno fatto il giro del web suscitando indignazione anche nel mondo dello spettacolo: a partire dalle due opinioniste del programma Alda D'Eusanio e Alba Parietti che si sono dissociate da quanto successo in puntata.

Alla gogna era finito Corona che, come al solito, non smette mai di provocare (persino l'ex Belen su Instagram aveva espresso tutto il suo disgusto per quanto mandato in onda). Ma i social si sono scagliati duramente anche contro Alessia Marcuzzi che al momento non ha espresso alcuna opinione in merito.

La conduttrice, secondo molti, sarebbe colpevole di non aver preso le parti del cantante, rimanendo in silenzio. Ma soprattutto di aver permesso che fosse mandato in onda l'umiliazione di Fogli. «Un post di scuse o quantomeno di mea culpa per quanto successo all'Isola sarebbe stato dignitoso», hanno scritto sul suo profilo Instagram. Ci saranno conseguenze anche per lei?

