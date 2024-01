Le Iene, stasera la nuova puntata: dalla rivelazione esclusiva di un arbitro di Serie A all'intervista a Marco Cappato, le anticipazioni

Torna stasera l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Dall'intervista a Marco Cappato a quella a Luca Zaia, passando per le rivelazioni esclusive di un arbitro di Serie A, saranno moltissimi gli argomenti affrontati nel corso della puntata. Il tutto, insieme alla partecipazione di Artem Tkachuk, attore ucraino diventato famoso soprattutto per il ruolo di "Pino" nell'amatissima serie "Mare Fuori".

Le anticipazioni

Per la prima volta nella storia del calcio italiano, stasera un arbitro di Serie A farà delle rivelazioni esclusive, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.

Giulio Golia tornerà poi sul tema del fine vita, con l'intervista a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto, regione in cui pochi giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito. Spazio poi a Artem Tkachuk, attore ucraino diventato famoso soprattutto per il ruolo di "Pino" nell'amatissima serie "Mare Fuori", presente in studio come ospite del programma.

