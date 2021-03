Lady Gaga, per il film con Adam Driver la casa di moda Gucci ha messo a disposizione l'archivio storico: libero accesso a guardaroba e oggetti di scena

Archivio a disposizione, e quindi questo significa girare immagini con pezzi d'epoca originali e unici del lusso italiano. Stiamo parlando delle immagini del film in lavorazione in Italia (attualmente in Lombardia) di House of Gucci di Ridley Scott interpretato da Lady Gaga e Adam Driver e con un cast all star che comprende Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons.

Ma se Patrizia Reggiani (condannata a 26 anni per l'omicidio del marito Maurizio Gucci) e pure Patrizia Gucci (figlia di Paolo Gucci, bisnipote del fondatore della casa di moda Gucci) hanno espresso contrarietà, la maison Gucci ha dato accesso all'archivio storico per quanto riguarda il guardaroba e gli oggetti di scena, collaborando cosi con MGM e Scott Free Productions. Il presidente e amministratore delegato di Gucci Marco Bizzarri infatti ha detto che la casa di moda sta concedendo "totale libertà creativa" alla produzione.

Nel film Adam Driver è Maurizio Gucci e Lady Gaga recita la parte della sua ex moglie Patrizia Reggiani, condannata per aver tramato il suo omicidio nel 1995. Soprannominata la "Vedova Nera" dalla stampa, Reggiani è stata condannata a 29 anni di carcere nel processo del 1998; è stata poi rilasciata nell'ottobre 2016 dopo aver scontato 18 anni.

Basato sul libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" e impostato per un'uscita a novembre, il film diretto da Scott ha un super cast: Jeremy Irons, Jared Leto e Al Pacino.

Lady Gaga imbocca Adam Driver sul set di House of Gucci, le foto diventano virali

Lady Gaga è Patrizia Reggiani, ma la (vera) signora Gucci insorge: «Poteva contattarmi»

