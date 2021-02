Lady Gaga sbarca a Roma per il film su Gucci: vivrà nella Capitale in un attico mozzafiato

Lady Gaga è arrivata a Roma. La cantante, appena ha messo piede nella Capitale, è subito stata paparazzata mostrando un nuovo look: Gaga ha detto addio al biondo platino sfoggiato per l’Inauguration Day di Joe Biden ed è tornata al castano. Lady Germanotta vivrà in Italia almeno per il prossimo mese per partecipare alle riprese del film dedicato al delitto Gucci dove vestirà i panni di Patrizia Reggiani.

Per partecipare alle riprese, che si terranno in giro per l'Italia, Lady Gaga si è trasferita a Roma, dove ha preso un attico in affitto in centro. La casa italiana di Lady Gaga affaccia sui Fori Imperial. La scelta di prendere in affitto un appartamento si deve alla volontà di non alloggiare in hotel. Con la pandemia globale da Coronavirus, infatti, l’artista ha deciso di tutelarsi evitando di alloggiare negli alberghi della città preferendo un appartamento.

Lady Gaga spotted in Rome today pic.twitter.com/KHX1D2oXXh — ⚔️ GAGA DAILY ⚔️ (@gagadaily) February 24, 2021

