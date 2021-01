La Vita in Diretta, Matano interrompe il collegamento con il ristoratore senza mascherina

Fuori programma a La Vita in Diretta. Il conduttore Alberto Matano ha interrotto un collegamento con l'inviato del programma a Trieste perché il ristoratore che dove essere intervistato non indossava la mascherina.

«Perché non indossa la mascherina?», ha chiesto Matano all'inviato. In studio è calato il gelo. Quando l'inviato ha spiegato che il ristoratore, Fabio Martini, titolare del bar Al Foro di Trieste, si era rifiutato di indossarla, Matano ha chiesto di chiudere il collegamento. Ne è nato un battibecco con l'uomo: «Abbiamo dei protocolli precisi da rispettare e la mascherina va indossata per legge, è una questione di sicurezza sia sua che del nostro inviato, mi dispiace», ha detto il conduttore. «Mi censurate? I ristoratori ringraziano», è stata la risposta del ristoratore che ha anche aggiunto: «Quando la scienza avrà dimostrato l'utilità della mascherina allora... «Non accetto polemiche», lo ha interrotto Matano chiudendo il collegamento.

APPROFONDIMENTI RAI1 L'Eredità, la gaffe della concorrente (laureata in... LA VITA IN DIRETTA Massimo Cannoletta: «La gente per strada non mi riconosce... TELEVISIONE Alberto Matano critica gli assembramenti a Napoli per Maradona:...

Poco dopo le 18, orario di chiusura dei locali, nel bar Al Foro è arrivata una pattuglia della polizia che ha controllato i documenti dei clienti presenti nell'esercizio commerciale, in un'atmosfera nervosa.

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA