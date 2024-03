Roberta Morise: «A maggio divento mamma e ad agosto mi sposo. Le nozze? Le celebrerà Alberto Matano»

A fine maggio Roberta Morise diventa mamma di un bel maschietto. Già scelto anche il nome: Gianmaria. «E poi il 31 agosto sposo Enrico Bartolini, l’uomo che mi ha restituito fiducia nell’amore. E dire che è nato tutto per caso in una vacanza con le amiche a Dubai».

La storia d'amore

Una cena nel ristorante dello chef pluristellato, un tag di un'amica di Roberta poi un messaggio, la prima scintilla. «Enrico mi scrive privatamente - racconta Roberta al settimanale Gente - per ringraziarmi di essere stata lì».

Per mesi si sono scritti, si sono sentiti al telefono senza mai incontrarsi. Mai. Poi però «a fine luglio ero tornata a Castiglione della Pescaia, da un’amica. Enrico è venuto a saperlo. “Stavolta non hai scuse, vieni a cena al ristorante?”, mi ha chiesto». E così è stato. Ma è arrivata in ritardo e non certo vestita da sera. «Indossavo un pareo a mo’ di vestito, ciabattine basse, zero trucco. Appena l’ho visto, però, ho sfoderato il mio miglior sorriso». È stato un colpo di fulmine? Al settimanale diretto da Umberto Brindani confessa che «mi ha colpito subito, regalandomi sensazioni strane. Ero un po’ disincantata, da un paio d’anni non ero legata a nessuno, mi ero ripresa da delusioni sentimentali e di amicizia. In quel momento stavo bene, non ero di certo “a caccia”. Eppure, quell’uomo così diverso da me, mi ricordava tanto il mio papà, che non c’è più, mi aveva colpito. Enrico quella sera a un certo punto mi disse: “Roberta, tu sei pericolosa, occhio a non farmi innamorare”». E così è stato: «A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore».

La gravidanza

Poco dopo lei ha scoperto di essere incinta. Era fine settembre. «Una sorpresa pazzesca». Il giorno dopo Enrico l'ha raggiunta a Roma: «Ha preteso che gli dicessi bene, guardandolo negli occhi, che aspettavo un bambino. Ha pianto, abbiamo pianto di gioia insieme». A Gente racconta ancora con emozione che: «Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c’è nemmeno stato il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi. Seppure fossimo legati da pochissimo». La gravidanza ha cambiato poco fisicamente Roberta Morise. «Ho preso sette chili, amo il pancione che cresce – so già che mi mancherà... – e sentire i movimenti continui del mio bambino. Spero in un parto naturale, Enrico sarà accanto a me».

Il matrimonio

Accanto per tutta la vita perché il prossimo 31 agosto si sposeranno: «Me lo ha chiesto tre volte. La prima nel periodo delle nausee, tra una voglia di legumi e un riso bianco. Me lo sono ritrovato in ginocchio accanto al divano, con un piattino di ceci lessi in mano: “Mi vuoi sposare?”. La seconda volta eravamo in un ristorante a pranzo. Scherzavo sul fatto che mi stavo arrotondando, che sarei diventata un ippopotamo. Enrico mi guardava in silenzio tenendo una mano sotto al tavolo: aveva un anello per me, non l’avevo capito. Un gioiello doppio, come i pezzi di un puzzle. È come se fosse l’unione di noi due. La terza volta eravamo a Dubai, a febbraio: si è messo in ginocchio con i fiori, davanti a tutti. Io, tanta era l’emozione, dicevo in dialetto calabrese: “Miiiiiii, mi vergogno! Ok, ok sposiamoci”». A Gente, Roberta Morise svela anche qualche anticipazione del suo matrimonio: «Sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo».