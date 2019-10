Bella serata! Consegna del premio...frastornata dal vostro affetto💖 — Josephine Alessio (@j_alessio) October 2, 2019

Si sono ritrovati a Pozzuoli , presso la storica Villa Allevino, per una serata in celebrazione dell'eccellenza italiana. La Notte sul Golfo, presentata da Beppe Convertini, è andata in scena ieri: una notte all'insegna della moda, della cultura e dell'informazione. E, soprattutto, dei grandi nomi nostrani.Tra questi, quello della giornalista di Rai News 24, Josephine Alessio , premiata come volto dell’anno dell’informazione Rai . La Alessio, giornalista professionista, laureata in lingue e letterature straniere, è uno dei volti piu noti di RaiNews 24, il canale all news dell'emittente di servizio pubblico. È lei l'unica giornalista donna in Italia ad aprire l'informazione televisiva a reti unificate ogni mattina alle 5.30, la prima edizione del tg su Rainews24, Rai Uno e Rai Tre.