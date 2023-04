Cristina Scuccia all'Isola dei famosi, l'ex suora non indosserà il bikini: «Non mi mette a mio agio»

Prima The Voice, vinto nel 2014. Ora a distanza di qualche anno e senza più velo da suora, Cristina Scuccia è pronta a tornare in televisione, a naufragare su l'Isola dei famosi. E pensare che lei ha anche paura dell'acqua alta come ha "confessato" al Corriere della Sera.

Una partecipazione sofferta. Prendere la decisione finale per lei non è stata semplice. Ha avuto paura ma alla fine ha deciso di mettersi in gioco. E a chi la vede come una provocazione la sua, sbaglia.

«Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere».

Domanda: le manca qualcosa di suor Cristina?

Risposta. «Nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola... Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando... come se fosse uno strano fuso orario».

La decisione: all'Isola dei Famosi niente bikini

Ma qualcosa della sua vita precedente le è rimasto. Per esempio? Non vedremo Cristina Scuccia in bikini. Perché? Semplice: «Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità». E quindi Cristina indosserà principlamente dei pantaloncini.

Cristina Scuccia non ama l'invadenza, spera di non dover litigare ma essere un collante tra i naufraghi. E per quanto riguarda l'amore non ha nessuna intenzione di trovarsi un fidanzato sull'Isola. Poi nella vita non si sa mai. «Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde...».