Isola dei famosi, il gesto di Ilary Blasi verso Enrico Papi: ecco cosa hanno notato i fan

Mercoledì 3 Maggio 2023, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 08:41

Tra i nuovi membri del cast dell’Isola dei Famosi c’è Enrico Papi ma nelle prime tre puntate del programma sono già emerse diverse frizioni con la conduttrice del reality show, Ilary Blasi. Qualcosa che si è vista anche lo scorso due maggio, quando i gesti piccati da parte della presentatrice non sono assolutamente mancati. Cosa starà succedendo tra lei e l’opinionista? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MKdB

