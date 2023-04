Ilary Blasi, (primo) compleanno con Bastian Muller in una location esclusiva: abito sexy e cena a lume di candela

Auguri a Ilary Blasi che oggi, 28 aprile 2023, compie 42 anni. E dopo oltre 20 anni di candeline spente al fianco dell'ex capitano giallorosso, stavolta la conduttrice dell'Isola dei Famosi festeggia con Bastian Muller, l'uomo che è ruscito a regalarle il sorriso dopo il doloroso addio a Francesco Totti. Una cena a lume di candela in un posto da sogno esclusivamente riservato per loro. Ecco come ha passato la serata ieri la Blasi in attesa dello scocco della mezanotte.

Totti-Ilary, la villa all'Eur con due piscine e campo da padel: quanto vale, mutuo e spese di gestione

Ilary Blasi e il (primo) compleanno con Bastian

Ha caricato tutto nelle sue storie Instagram. Ilary prende il suo bel “vichingo” (Signorini docet) per mano e lo conduce in una fiaba dai profumi orientali. Una corte illuminata solo da candele e un tavolo al centro della sala, per due ovviamente. Lei indossa un succinto abito nero che mostra nella storia successiva. L'ultimo scatto per i follower e di lei abbracciata al fidanzato.

Strategia per far ingelosire Totti? Esibizionismo? Poco importa, quel che è visibile è che Ilary Blasi ha ricominciato a gioire.

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati, ecco le foto a Roma. E lui gioca a fare il secondo papà di Isabel

Frecciatine tra ex

Certo non mancano le frecciatine reciproche. Lei apre l'Isola dei Famosi, al grido di «Per un uomo che va c'è uno che arriva» (certo riferito al cambio di poltrona Papi-Savino) ma anche Totti sembra aver voluto inviare a Ilary Blasi un messaggio con un sottotesto piccato. In un’intervista concessa a DAZN, quando gli è stato chiesto perché non fosse più dirigente della Roma, “Er Pupone” ha risposto con un sorriso sornione: «Diciamo che il matrimonio si fa sempre in due, no?».