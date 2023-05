Dalla strada al palco, stasera in tv la finalissima: chi vincerà? Ospiti e concorrenti del 2 maggio

"Dalla strada al palco" stasera in tv, 2 maggio, la finalissima. Su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda l'ultima puntata dello show condotto da Nek, che porta in tv il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e raccontano la propria storia davanti al pubblico in studio e agli ospiti vip. Sono 15 i finalisti che, selezionati nel corso delle varie serate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, si sfideranno per aggiudicarsi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso di questa puntata decisiva.

Gli ospiti della serata sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

I concorrenti che si sfideranno per contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia sono:

Naimana Casanova e Daniele Tommasi (cantante lirico e ventriloquo);

Martina Zaghi (canto e chitarra);

Isaac Meinert (violinista);

Eleonora Lorenzato (cantante lirica);

Flavio Coloma (canto e chitarra);

Father & Son: Stefano Maria e Nicolò Cannizzaro (canto e chitarra);

Ashes, ovvero Serena Ventre (canto e chitarra);

Acoustic Vibes Project (chitarra, violino e percussioni);

Giacomo Occhi (mimo); Carmine De Rosa (trasformista);

Mikhail Albano (pittura su pellicola trasparente);

Duo Fire Acrobast (acrobati)

Laura Calafiori (fast painting)

Daniele Iezzi (cantante)

Emanuele Marchione (giocoliere con palle e specchio).

