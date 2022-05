Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger e la prova ricompensa: gli utenti vanno su tutte le furie

Martedì 10 Maggio 2022, 12:29

Mercedesz Henger è appena sbarcata sull'Isola dei Famosi 2022 e ha conquistato tutti i naufraghi. A parte Edoardo Tavassi, con cui la simpatia pare stia prendendo una strada romantica, anche gli altri vip la adorano. Sarà il suo sorriso, sarà la sua semplicità fatto sta che a Cayo Cochino la eleggono nuova naufraga ufficiale. Ma i telespettatori, almeno quelli che girano sui social, non la pensano proprio così. ieri ad accendere la polemica è stata una decisione della produzione che ha infiammato il web.

Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi nuova coppia? La figlia di Eva si dichiara: «Mi sta conquistando»

Isola dei Famosi 2022, la prova di Mercedesz fa infuriare il web

Mercedesz infatti nonostante sia arrivata nel reality solo da qualche giorno ha già partecipato a una prova ricompensa. Secondo gli spettatori non sarebbe giusto rispetto agli altri naufraghi, e sul web si accende la polemica. Gli utenti lamentano il fatto che la figlia di Eva nonostante sia appena arrivata in Honduras (e quindi soffra meno le condizioni della fame) abbia potuto partecipare alla prova ricompensa. «Ma come? Si è mangiata la torta dopo 3 giorni e a Mercedesz consentono di fare la prova ricompensa?» e ancora «Hai appena mangiato una torta, sei entrata da due giorni e fai la faccia un po' scocciata perché hai perso?». E infine: «Guendalina vince su mercedesz che si è appena strafogata una torta»

ecco perché Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Funday" from Bensound.com

Isola, Mercedesz Henger ha un fidanzato che l'aspetta? I dubbi degli utenti sul suo avvicinamento ad Edoardo