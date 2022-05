Eva Henger “crolla” in diretta: «Mercedesz insultata per la partecipazione all'Isola? È colpa mia, rovino sempre tutto»

Mercedesz Henger sbarca in Honduras mentre la mamma è ricoverata in ospedale a causa di un brutto incidente e sul web esplode la polemica. Gli utenti non accettano che viste le condizioni cliniche di Eva Henger la figlia abbia deciso di partecipare nonostante tutto a L'Isola dei Famosi 2022. Secondo i leoni da tastiera Mercedesz avrebbe dovuto rinunciare alla sua partecipazione nel reality condotto da Ilary Blasi e tornare in Italia e per dire la loro gli utenti si sono lasciati andare a insulti e critiche feroci.

Peccato che sia stata proprio Eva a dire alla figlia di vivere comunque questa esperienza. Ora Eva è in Italia dove è stata trasferita con un eliambulanza, sotto le cure del professor Lorenzetti. A Pomeriggio 5, l'attrice ha raccontato le sue condizioni di salute: il braccio in setticemia è stato causato dall'agocannula messa male dal personale dell'ospedale in Ungheria e per il resto, spiega Lorenzetti, ha un versamento nel polmone e uno vicino al cuore, ma secondo il professore sono sotto controllo. «L'unico intervento che faremo sarà quello al piede ma - conclude il medico - Eva già sa che ci vorranno almeno 3 mesi prima che tornerà a camminare».

Mercedesz insultata dal web per l'Isola, la reazione della mamma

Al termine dell'aggiornamento clinico Barbara D'Urso parla alla ex di Schicchi delle polemiche che si sono sollevate per la partecipazione di Mercedesz all'Isola, la donna rimane sbigottita:

«Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me». Poi la conduttrice ha deciso di mostrare una clip con le frasi peggiori che hanno scritto gli utenti contro la figlia. «A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo».

Eva e i sensi di colpa

Eva si sente in colpa per le critiche a sua figlia sente di esserne la causa, pensa che con il suo incidente, piuttosto grave anche, abbia rovinato l’esperienza di Mercedesz all’Isola perché adesso viene ricoperta di insulti e critiche. «Così almeno la vedo di più, questo è il suo lavoro. Se avesse avuto un altro lavoro prima o poi sarebbe dovuta tornare. La vedo di più così. Non dite cattiverie per favore. Lei voleva tornare a casa, ho voluto io di no. Non è egoista»

La Henger a questo punto dà una vera e propria lezione di vita agli utenti invitando gli autori degli insulti a sua figlia Mercedesz a lasciarle vivere la sua esperienza. «Anziché scrivere cattiverie su mia figlia inviate messaggi a me così mi tenete compagnia».