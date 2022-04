Isola dei Famosi 2022, faccia a faccia tra Nicolas e Jeremias: Ilary Blasi (scocciata) mette a tacere il fratello di Belen

I due gradi protagonisti de L'Isola dei Famosi 2022 sono Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

Due naufraghi che non sono mai andati d'accordo. Ora nonostante siano divisi in due gruppi i rancori faticano a spegnersi. Stasera Ilary Blasi mette faccia a faccia i due concorrenti ma il fratello di Belen si mostra ostile. «Non ho nulla da dire, avete ragione voi su tutto, ha ragione tutta l'Italia». Nicolas invece si mostra in modo totalmente diverso: «La mia non è una battaglia contro i Rodriguez, non ci siamo trovati».

Isola dei Famosi 2022, il faccia a faccia tra Nicolas e Jeremias

Ilary però vuole la discussione e provoca: «Tu hai detto che è un uomo che provoca»

Nicolas la stoppa subito: «Si ma dobbiamo sempre capire che anche se provoca siamo parlando di un contesto di gioco. lui secondo me è una persona molto intelligente e secondo me dovrebbe utilizzare la sua testa per il bene del gruppo. È una persona che secondo me fuori da qui frequenterei».

Jere la pensa diversamente: «È un fenomeno, ha vinto lui, avete ragione voi. È un fenomeno a giocare. Da quello che sono riuscito a conoscere per me è il numero 1. Adesso basta non mi va di parlare ora». Il confronto pare impossibile stasera, nonostante la conduttrice provi a spiegare a Rodriguez che si trova in un reality e quindi il confronto sia quasi necessario lui continua a chiudersi a riccio. Nessuno si spiega l'atteggiamento del naufrago, neanche Nicolas: «Secondo me è un ragazzo intelligente poi si chiude e non so perché risponde male e si chiude».

L'intervento di Ilary Blasi

Jere continua solo a ripetere che Nicolas è il «numero 1», alludendo quindi che sia un grande stratega. Dopo 5 minuti di confronto che a nulla hanno portato Ilary perde le staffe e ridendo dice a Jere: «Vabbè quindi se Nicolas è il numero 1 te sei il numero 2»