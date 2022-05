Isola, Carmen Di Pietro e la rivelazione hot al figlio: ecco cosa rivela ad Alessandro

Lunedì 9 Maggio 2022, 11:40

All’Isola dei Famosi, oltre a lottare per la sopravvivenza e a sopportare la convivenza forzata, i naufraghi scherzano: questa volta tocca a Carmen e a suo figlio Alessandro. Nuove confidenze fanno sorridere gli altri isolani Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Funday" from Bensound.com

Isola, niente daytime? La protesta degli utenti per la programmazione durante il weekend

L'"Avvocato del Diavolo" di Ilona si “dichiara”: «Hai vinto per il diritto alla libertà delle donne contro i pregiudizi». (Quasi) bacio in diretta?