Isola 2021, Ilary Blasi furiosa con Akash: «Un altro avrebbe fatto meglio di te. Prendi il sacchetto e torna in Italia». Akash è l'eliminato ufficiale della terza puntata, il modello aveva la possibilità di restare su Parasite Island ma sceglie di andare via.

Pensava di essere un leader si è dimostrato invece tutt'altro. Akash Kumar è l'eliminato della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Aver perso al televoto contro Angela Melillo è stato un duro colpo per l'orgoglio di Akash che aveva la possibilità di restare sulla seconda isola, Parasite Island, insieme a Fariba e Ubaldo.

Akash non ha nessuna intenzione di restare su Parasite Island è ufficializza in diretta la sua scelta: «Ho già dato, torno a casa». Anche Tommaso Zorzi, con cui ha litigato nella scorsa puntata, prova a convincerlo e ce la sta mettendo davvero tutta «Non siamo partiti con il piede giusto io e te , ma andartene via è una cavolata, torni in Italia per stare chiuso?. Stare lì è un'opportunità».

Il modello però non cambia idea «Non volevo stare qui più di tanto, non volevo vincere l'Isola ma vincere la mie paure e le mie debolezze, dovevo dimostrare qualcosa a me stesso, l'ho fatto». Ilari Blasi prova ancora a farlo ragionare, ma sembra non poterne più: «Non posso obbligarti mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro, che avrebbe sicuramente fatto quest'isola meglio di te. Prendi il sacchetto e torna in Italia».

