Il Collegio 5, domani l'ultima puntata del docu-reality ambientato nel '92

Torna il docu-reality di Rai 2 Il Collegio, arrivato orma all'ultima puntata della quinta edizione. Realizzato dalla Rai in collaborazione con Banijay Italia, Il Collegio è un docu-reality basato su «Le Pensionnat - That’ll teach’em». Scritto da Luca Busso con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli e Veronica Pennacchio, le puntate sono dirette dal regista Fabrizio Deplano e sono state registrate durante l'emergenza sanitaria da Covid, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Siamo nel 1992, e gli allievi del Collegio Regina Margherita sono ormai allo step finale.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Paolo Brosio e fidanzata a Live non è la D'Urso: la... TELEVISIONE Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma entra nella casa SPETTACOLI The Voice Senior, Gigi D’Alessio accompagna al piano l'ex...

Gabriella Carlucci si confessa in tv: «Prima di entrare in scena mi ero riempita di bolle». Ecco quando

L'ultima puntata è infatti dedicata agli esami, e solo superandoli gli sfidanti potranno ottenere il diploma. Ma il programma degli esami non è incoraggiante, e la classe si ribella subito per i troppi libri e le troppe difficoltà delle prove. Pochi intendono, fra gli allievi, completare gli esami onestamente: la preoccupazione di ognuno di loro sarà subito un'altra. Copiare. Divertimento, ma anche impegno e momenti di studio: le ansie degli studenti trovano delle pause nei momenti di condivisione e di nostalgia. Dopotutto per la classe de Il Collegio 5 sono le ultime occasioni per stare insieme, prima di affrontare la temuta commissione dell'esame orale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA