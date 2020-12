Paolo Rossi, Rimedio: «In tv con umiltà, garbo e competenza»

«Un dolore immenso». Alberto Rimedio, telecronista della nostra nazionale, ha avuto come punto di riferimente Paolo Rossi nel pre e nel post partita delle partite degli azzurri. E soprattutto ha vissuto al fianco di Pablito gli ultimi mesi dell'ex centravanti azzurro in rai. In pratica, a parte qualche presenza subito dopo il lockdow, ha interrotto la sua collaborazione proprio perché costretto ad affrontare la prima fase della mattina. «La sua collaborazione è stata d'esempio per noi giornalisti. Il vero campione non è il giocatore, ma l'uomo. Sono sempre stato colpito, fin dall'inizio, dalla sua umiltà. Nella vita e al momento di affrontare ogni collegamento con i calciatorii di oggi». Paolo Rossi non ha mai fatto pesare la sua storia. «Con noi e anche con la gente per strada. Sono stato alla presentazione di uno dei suoi libri e anche di un suo docufilm. Paolo ha evitato che diventassero eventi mediatici. Ha invitato qualche amico e pochi ex colleghi. In tv ha sempre dimostrato la sua competenza, ma soprattutto il suo garbo. Mai arrogante nei giudizi o verso gli altri. E spiritosissimo appena finita la diretta»

