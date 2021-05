I soliti ignoti, Manuela Arcuri con Amadeus. Il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti: «È furioso»

Ospite-detective de I Soliti Ignoti, Manuela Arcuri. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. L'indagine di Manuela Arcuri è buona. L'attrice, salvo qualche imprevisto, indovina diverse identità e arriva alla fase finale con 20mila euro. Ma è quando entra il parente misterioso che avviene qualcosa di inaspettato. Il parente è Maria Laura, 27 anni, sorella di uno degli ignoti. La ragazza - alla quale probabilmente è stato detto dagli autori di non ridere per evitare di mostrare somiglianze - entra in studio con uno sguardo accigliato. Su Twitter piovono commenti. «Ma è furiosa», scrivono gli ignotisti.

E ancora: «Ha uno sguardo minaccioso...». E c'è chi ci scherza su: «Ho paura...». In effetti, la parente misteriosa è brava a non far trasparire emozioni. E Manuela Arcuri, nonostante usi tutti gli aiuti - giocando per 8mila euro - sbaglia l'accoppiamento. L'attrice sceglie l'ignoto 7, ma è il concorrente 3 fratello di Maria Laura. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

