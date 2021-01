“House of Cardin”, su Sky Arte il ritratto dello stilista scomparso

Presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori della 76ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e a pochi giorni dalla scomparsa del grande stilista, Sky Arte propone House of Cardin, il documentario che ripercorre i passi di un genio che ha rivoluzionato la moda internazionale, Pierre Cardin. L’omaggio alla leggendaria icona della moda è in onda martedì 5 gennaio alle 19.45 su Sky Arte (canali 120 e 400) e disponibile in streaming su NOW TV.

Attraverso materiale inedito, interviste e ricostruzioni autorizzate, House of Cardin, di P. David Ebersole e Todd Hughes, racconta chi era Pierre Cardin e rappresenta un’occasione unica per sbirciare nella sua mente. Primo sarto della maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, ha inventato nel 1961 il prˆt-à-porter e il new look, precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra la vita e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno del suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive a personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per raccontare lo stilista e la sua gloriosa carriera.

