Grande Fratello, Alberico Lemme choc: «Se i miei figli muoiono non mi importa». E' bufera

Che l'arrivo nella casa del Grande Fratello 2019 di Alberico Lemme potesse generare scompiglio era piuttosto prevedibile, che si arrivasse addirittura ad una richiesta di espulsione in meno di 24 ore, invece, no.

Nel pomeriggio mentre Lemme parlava con i concorrenti ha fatto una dichiarazione choc: «Se i miei figli muoiono non mi importa», affermazione che ha sconvolto tutti e in particolare Valentina Vignali: «Ma cosa c***o stai dicendo? Fai schifo». Tutti riuniti nel salotto i concorrenti hanno iniziato lo sciopero del silenzio e chiedono l’espulsione di Lemme dal gioco.

In meno di 24 ore Alberico Lemme ha sconvolto l'intera casa del Grande Fratello 2019 con le sue dichiarazioni choc: «Io sono un padre diverso da quel che si può pensare. Appena è nata la mia prima figlia, l’ho presa in braccio e mi sono chiesto se mi avesse o meno fatto male vederla morire. La risposta è no. Le stesse cose le ho provate anche quando è nato il mio secondo figlio. Nessun sentimento. Nulla di nulla. Se i miei figli dovessero morire non mi importa nulla».

Una dichiarazione troppo forte per lasciare indifferenti e che ha colpito in particolar modo Valentina Vignali che furiosa ha risposto: «Mi fai schifo. Ma cosa c***o stai dicendo? Sai che queste cose le sente tutta Italia? Ti devi vergognare. Io sono senza parole e con te non ci voglio più parlare. Non sarai tu a dirmi di stare zitta. Io sono schifata. Non puoi permetterti di dire queste cose in televisione. Io credo non sia normale. Io sono una che ha abboccato alla sua provocazione, ma mi fa schifo sentire una roba simile».

Ad appoggiare la Vignali l'intera casa ed Enrico, in particolare: «Questa per me è una bestemmia. Facciamo qualcosa. Lemme Deve uscire immediatamente».

