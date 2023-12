Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi furioso nella notte di Natale: il concorrente dà un pugno al muro e si ferisce a una mano. La reazione di Beatrice Luzzi

Notte di fuoco al Grande Fratello. Nonostante le feste del Natale, si dice, rendano tutti più buoni sembra proprio che l'aria di magia sia rimasta fuori dalla porta del loft di Cinecittà. C'è maretta tra gli inquilini, alcuni non si tollerano proprio. Così i nervosismi crescono e uno dei concorrenti ha addirittura dato un pugno a una parete, ferendosi alla mano. Chi è stato? Giuseppe Garibaldi. Ma andiamo con ordine.

Sara Ricci: «La storia con Gabriel Garko era vera, è stata una delle relazioni migliori della mia vita»

Grande Fratello, Garibaldi furioso per le parole di Beatrice

Tutto è cominciato perché Marco Maddaloni si sarebbe confidato con Beatrice Luzzi dicendole che, secondo lui, il “burattinaio” di questa edizione del reality sarebbe proprio il bidello calabrese. Così l'attrice sarebbe subito andata a confrontarsi con il coinquilino che, sentendosi attaccato, avrebbe dato in escandescenza e, in un momento di ira, avrebbe colpito il muro, ferendosi. Beatrice si è, poi, confidata con Fiordaliso e ha detto: «Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito (che Garibaldi manipoli gli altri, ndr).