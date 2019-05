Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini: «Perché non mi dai un bacio in bocca?»

Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo respinge punzecchiandolo e definendolo "un amico". Il napoletano non riesce più a stare nella stessa stanza con la genovese senza dire quello che pensa e desidera, come quando ha ammesso «che le farebbe di tutto».

Agli occhi di Gennaro il comportamento della ragazza resta a tratti incomprensibile: «Ti pensavo, ho parlato un sacco di tempo di te... Io non mi dimentico mai di te, tu invece di me sì. «Spero scherzi», dice la De Andrè, mentre Gennaro improvvisamente esclama: «Perché non mi dai un bacio in bocca?» lasciando la coinquilina incredula.

«Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici», precisa la De Andrè, ma Gennaro l’abbraccia dicendo «E allora tu non sei mia amica» E poi ancora: «Vieni vicino? Voglio guardarti negli occhi» e Francesca ridendo gli risponde «No, ti ho dato un bacio sul naso e tu stavi alzando la faccia, non si fanno questi giochini».

Il feeling è innegabile, ma i due preferiscono ancora giocare e desiderarsi. Del resto la De Andrè ha ancora molte cose da chiarire. Durante l'ultima diretta ha scoperto i tradimenti del fidanzato Giorgio Tambellini e ha visto il post su Instagram in cui lui chiede una pausa interrompendo la relazione. La ragazza ha vissuto momenti difficili, ma per molti telespettatori non è l'unica vittima.

