«Michael Terlizzi non è gay», Manila Boff: ecco come il protagonista del Grande Fratello mi ha corteggiata

Michael Terlizzi non è gay, parola di Manila Boff. Di Michael Terlizzi, uno dei protagonisti del Grande Fratello, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi, tanto nella Casa che durante le dirette si è parlato della sua sessualità. E tra accuse e smentite non sono mancati confronti con “testimoni” della sua presunta omosessualità. La cosa è stata più volta smentita anche dal diretto interessato e ora si aggiunge l’ex protagonista di “Uomini e donne” Manila Boff.

Manila ha partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi sul Trono Classico e poi sul Trono over e ed ha raccontato che Michael ha dimostrato il suo interesse per lei, con diversi messaggi. Ad ingannare il suo carattere: “Lui un tipo educato, pacato – ha spiegato a “Nuovo Tv” - un uomo di altri tempi, quando gli ho chiesto che cosa lo avesse più interessato di me, mi ha risposto che me lo avrebbe fatto capire quando ci saremmo visti. Un giorno mi ha scritto: “Con il corpo che hai, sfido chiunque...”. Poi i messaggi successivi erano dolcissimi”.





Il problema comunque non è la sua sessualità: “Spero che le voci sul fatto che sia gay si plachino. Non lo è. Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente le cose non stanno così”.

