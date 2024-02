Grande Fratello, Fiordaliso canta con il microfono al contrario: cosa è successo

Martedì 13 Febbraio 2024, 11:42

Durante una puntata del Grande Fratello del 12 febbraio, Fiordaliso ha regalato un momento di divertimento cantando "Non voglio mica la luna", storico successo degli anni '80, con il microfono al contrario, senza accorgersene. La gaffe è stata notata dal web e, una volta evidenziata da Rebecca Staffelli, Fiordaliso ha risposto con disinvoltura ammettendo di cantare in playback, ricevendo applausi per la sua sincerità. Grande Fratello, Vittorio abbandona la casa dopo le rivelazioni hot su Beatrice?