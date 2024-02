Grande Fratello, Vittorio abbandona la casa dopo le rivelazioni hot su Beatrice? Anticipazioni, nomination, eliminati e sondaggi

Finto Sanremo 2024, si torna alla normalità. E su Canale 5 stasera in tv torna il Grande Fratello. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Al loro fianco, Fiordaliso e tutti gli altri i concorrenti già usciti dalla Casa. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni della 35esima puntata.